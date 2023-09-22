Российские ученые разработали инструментарий для оценки состояния нанопокрытий

Микро- и нанопокрытия наносят для определенных целей, например, для защиты от воздействия температуры, но после напыления физические свойства покрытий известны только приблизительно. … Нами была поставлена научная задача - математическим путем изучить особенности наноиндентирования тонких покрытий сложной структуры и экспериментальными способами проверить свои результаты. Результаты научного проекта могут быть использованы в различных областях промышленности, например, в аэрокосмической промышленности, энергетике и других.