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22:48, 22 сентября 2023
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Российские ученые разработали инструментарий для оценки состояния нанопокрытий

Почему это важно

Руководитель проекта, кандидат физико-математических наук Андрей Васильев рассказал, что ученые из Донского государственного технического университета, который считается опорным вузом Ростовской области, разработали инструментарий для оценки состояния нанопокрытий, пишет ТАСС.

Российские ученые разработали инструментарий для оценки состояния нанопокрытий

© Ferra

По словам руководителя проекта, инструментарий может использоваться в разных сферах промышленности.

Микро- и нанопокрытия наносят для определенных целей, например, для защиты от воздействия температуры, но после напыления физические свойства покрытий известны только приблизительно. … Нами была поставлена научная задача - математическим путем изучить особенности наноиндентирования тонких покрытий сложной структуры и экспериментальными способами проверить свои результаты. Результаты научного проекта могут быть использованы в различных областях промышленности, например, в аэрокосмической промышленности, энергетике и других.

Андрей Васильев
Руководитель проекта, кандидат физико-математических наук

Эксперимент проводился на установке NanoTest 600 Platform 3, ученые исследовали поведение покрытий толщиной 3 микрона под влиянием механических воздействий и различных температур. В итоге ученые создали математическую модель, которую использовали как основу компьютерных программ для расчета деформирования, пишет ТАСС, ссылаясь на пресс-службу.

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