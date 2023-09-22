Российские ученые разработали инструментарий для оценки состояния нанопокрытий

Российские ученые разработали инструментарий для оценки состояния нанопокрытийПочему это важно
Руководитель проекта, кандидат физико-математических наук Андрей Васильев рассказал, что ученые из Донского государственного технического университета, который считается опорным вузом Ростовской области, разработали инструментарий для оценки состояния нанопокрытий, пишет ТАСС.
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По словам руководителя проекта, инструментарий может использоваться в разных сферах промышленности.
Микро- и нанопокрытия наносят для определенных целей, например, для защиты от воздействия температуры, но после напыления физические свойства покрытий известны только приблизительно. … Нами была поставлена научная задача - математическим путем изучить особенности наноиндентирования тонких покрытий сложной структуры и экспериментальными способами проверить свои результаты. Результаты научного проекта могут быть использованы в различных областях промышленности, например, в аэрокосмической промышленности, энергетике и других.
Эксперимент проводился на установке NanoTest 600 Platform 3, ученые исследовали поведение покрытий толщиной 3 микрона под влиянием механических воздействий и различных температур. В итоге ученые создали математическую модель, которую использовали как основу компьютерных программ для расчета деформирования, пишет ТАСС, ссылаясь на пресс-службу.