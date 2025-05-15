Российские ученые разработали керамику для безопасных батарей нового поколения

Твердотельные батареи не содержат жидких электролитов, что снижает риск возгорания и повышает устойчивость к перепадам температур. Новые материалы на основе ZnFe2O4 синтезированы без использования токсичных компонентов, что критически важно для «зеленых» технологий. Как отметил Олег Шичалин из СахГУ, это открывает возможности для создания энергонакопителей с улучшенными электрохимическими свойствами.

Разработка ориентирована на применение в бытовой технике, электромобилях и системах хранения энергии от возобновляемых источников. Особую актуальность технология представляет для арктических и островных территорий, где надежность оборудования и стабильность энергоснабжения — ключевые требования.

Ученые планируют испытать материалы в прототипах батарей, чтобы оценить их эффективность в реальных условиях. В перспективе это позволит сократить зависимость от свинцовых и других вредных компонентов в промышленности.