Российские ученые разработали хлеб для диетического питания

В состав хлеба входят пшеничная цельнозерновая мука, гречневая мука из непропаренной зеленой гречки, пшеничная клейковина, овсяные отруби с содержанием бета-глюканов, сухие быстродействующие хлебопекарные дрожжи, рафинированное дезодорированное подсолнечное масло, аскорбиновая кислота (Е300), ячменный солодовый экстракт, концентрат подсолнечного белка с содержанием белка не менее 80%, хлорогеновые кислоты, экстракт подсолнечника, соль и вода, сообщили в пресс-службе учреждения.

По словам научного сотрудника лаборатории пищевых биотехнологий и специализированных продуктов «ФИЦ питания и биотехнологии», кандидата технических наук Юлии Фроловой, сочетание белков, пищевых волокон и других компонентов направлено на поддержку углеводного и липидного обмена у людей с метаболическим синдромом.