В России
Опубликовано 31 июля 2026, 23:55
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Российские ученые разработали хлеб для диетического питания

Изделие предназначено для людей с метаболическим синдромом
Специалисты «ФИЦ питания и биотехнологии» разработали рецептуру специализированного хлебобулочного изделия для диетической коррекции нарушений углеводного и жирового обмена у людей с метаболическим синдромом. Продукт предлагается включать в комплексную программу питания при избыточной массе тела и ожирении, пишет ТАСС.
Российские ученые разработали хлеб для диетического питания
© Spring Fed Images

В состав хлеба входят пшеничная цельнозерновая мука, гречневая мука из непропаренной зеленой гречки, пшеничная клейковина, овсяные отруби с содержанием бета-глюканов, сухие быстродействующие хлебопекарные дрожжи, рафинированное дезодорированное подсолнечное масло, аскорбиновая кислота (Е300), ячменный солодовый экстракт, концентрат подсолнечного белка с содержанием белка не менее 80%, хлорогеновые кислоты, экстракт подсолнечника, соль и вода, сообщили в пресс-службе учреждения.

По словам научного сотрудника лаборатории пищевых биотехнологий и специализированных продуктов «ФИЦ питания и биотехнологии», кандидата технических наук Юлии Фроловой, сочетание белков, пищевых волокон и других компонентов направлено на поддержку углеводного и липидного обмена у людей с метаболическим синдромом.

Источник:ТАСС
Автор:Ингела Воробьева
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