Российские ученые разработали компактные источники питания для БПЛА

В основе технологии лежат транзисторы из нитрида галлия. У этого материала ширина запрещенной зоны в три раза выше, чем у кремния. Такие приборы работают при более высоких напряжениях и на частотах до нескольких мегагерц. Это уменьшает размеры пассивных компонентов и делает источник питания компактнее при сохранении высокой мощности, отметили в пресс-службе.

Ученые размещают на одной керамической многослойной печатной плате и кристаллы, и детали в корпусах. Силовой трансформатор встроен прямо в плату. Вместо обычного текстолита используют низкотемпературную керамику. Она отводит тепло в восемь раз эффективнее, что предотвращает перегрев.