Российские ученые разработали компактные источники питания для БПЛА

Опубликовано 08 апреля 2026, 18:501 мин.
Российские ученые разработали компактные источники питания для БПЛАНовые транзисторы работают на частотах до нескольких мегагерц
В пресс-службе Новосибирского государственного технического университета (НГТУ) сообщили, что ученые вуза получили образцы преобразователей на нитрид-галлиевых транзисторах. Разработка позволит выпускать компактные источники питания для беспилотников, серверного оборудования и радиолокационных систем. Испытания образцов уже идут.
В основе технологии лежат транзисторы из нитрида галлия. У этого материала ширина запрещенной зоны в три раза выше, чем у кремния. Такие приборы работают при более высоких напряжениях и на частотах до нескольких мегагерц. Это уменьшает размеры пассивных компонентов и делает источник питания компактнее при сохранении высокой мощности, отметили в пресс-службе.
Ученые размещают на одной керамической многослойной печатной плате и кристаллы, и детали в корпусах. Силовой трансформатор встроен прямо в плату. Вместо обычного текстолита используют низкотемпературную керамику. Она отводит тепло в восемь раз эффективнее, что предотвращает перегрев.