Российские ученые разработали материал на основе спирулины для лечения ран

С-фикоцианин, извлеченный из цианобактерий спирулины, выступает ключевым компонентом нового материала. Его свойства, включая антиоксидантные, антимикробные и противовоспалительные, являются важными для заживления ран. Однако, для безопасного использования его концентрация должна быть правильной, чтобы избежать возможного вреда.

Ученые применили хитозан, полученный из панцирей ракообразных, как базу для нового материала. Его высокая пористость обеспечивает эффективное впитывание жидкости.

С использованием метода сублимационной сушки была создана структурированная губка для нового материала, обладающая стабильной микропористой структурой, идеально подходящей для взаимодействия с кожей. Этот природный материал не вызывает иммунных реакций.

Инкапсуляция С-фикоцианина в хитозановую губку оказалась успешной, обеспечивая более 90% эффективность. Это открытие создает перспективы для создания эффективного лечения ран, благодаря равномерному высвобождению вещества при использовании полученного материала.