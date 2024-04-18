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В России
Опубликовано 18 апреля 2024, 19:15
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Российские ученые разработали метод для работы с алмазом в микроэлектронике

Он станет полупроводником
Группа ученых из Санкт-Петербурга представила методику использования алмазов как полупроводников в микроэлектронике. Этот метод позволяет создавать компоненты, способные работать в критических условиях, включая космос.
Российские ученые разработали метод для работы с алмазом в микроэлектронике

© Ferra.ru

Использование кремния в микроэлектронике достигло предела своих возможностей, особенно в экстремальных условиях, таких как высокие температуры и воздействие радиации. В связи с этим ученые обратили внимание на алмазы как перспективный материал благодаря их прочности и устойчивости.

Добавление бора в кристаллическую структуру алмазов превращает их в полупроводники. Ученые разработали метод точного измерения концентрации бора в алмазах с помощью инфракрасной спектроскопии и математической модели. Это позволяет создавать полупроводниковые структуры с нужными характеристиками для микроэлектроники.

Проект осуществляется при поддержке Министерства образования и науки России и включает в себя сотрудничество между Санкт-Петербургским государственным электротехническим университетом «ЛЭТИ» и Санкт-Петербургским государственным университетом.

Источник:ТАСС
Автор:Ингела Воробьева
Теги:
#технологии
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#разработка
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#электроника