Российские ученые разработали метод обнаружения слабостей в капчах

Новый метод обучения системы решать капчи на основе небольших наборов данных сможет помочь в разработке более надежных систем защиты.

Ученые утверждают, что их метод сможет распознавать более сложные капчи, содержащие множество искажений. Это значительный прорыв в области защиты онлайн-ресурсов от автоматизированных атак, отметили в пресс-службе.

Несмотря на ограниченный объем данных для обучения, нейросеть смогла распознать 63% искаженных изображений. Это свидетельствует о недостаточной безопасности сайтов, использующих подобные капчи. Эксперты призывают улучшить алгоритмы защиты, чтобы предотвратить возможные атаки на сайты. Это требует более тесного внимания к уязвимостям, выявленным в ходе исследования.