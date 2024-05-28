Российские ученые разработали метод обнаружения слабостей в капчах

Опубликовано 28 мая 2024, 15:45
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Российские ученые разработали метод обнаружения слабостей в капчахС использованием нейросети
В пресс-службе Санкт-Петербургского государственного университета (СПбГУ) сообщили, что ученые вуза совместно с коллегами из Санкт-Петербургского федерального исследовательского центра РАН (СПб ФИЦ РАН) научили нейросеть обнаруживать уязвимости в капчах, используемых для защиты сайтов от ботов, что поможет повысить безопасность.
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Новый метод обучения системы решать капчи на основе небольших наборов данных сможет помочь в разработке более надежных систем защиты.
Ученые утверждают, что их метод сможет распознавать более сложные капчи, содержащие множество искажений. Это значительный прорыв в области защиты онлайн-ресурсов от автоматизированных атак, отметили в пресс-службе.
Несмотря на ограниченный объем данных для обучения, нейросеть смогла распознать 63% искаженных изображений. Это свидетельствует о недостаточной безопасности сайтов, использующих подобные капчи. Эксперты призывают улучшить алгоритмы защиты, чтобы предотвратить возможные атаки на сайты. Это требует более тесного внимания к уязвимостям, выявленным в ходе исследования.