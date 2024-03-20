Российские ученые разработали метод защиты сплавов от окисления

Ученые использовали импульсно-дуговой метод вакуумного бесконтактного плавления гранульных слоев для создания защитного покрытия на сплаве титана, алюминия и ниобия. Это позволило сформировать прочное покрытие с высоким содержанием алюминия, обеспечивая устойчивость к окислению при температурах до 850 °C, отметили в пресс-службе.

Ученые подчеркнули, что высокое содержание алюминия в сплаве способствует эффективной защите благодаря схожести химического состава и структуры. Испытания показали, что даже после нагрева при 850 °C в течение 100 часов покрытие практически не изменяется.

В пресс-службе добавили, что этот метод может быть широко применен в различных отраслях промышленности, включая энергетику и ракетостроение, благодаря его высокой устойчивости к окислению и сохранению механических характеристик основного материала.