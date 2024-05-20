Российские ученые разработали методику для отбора засухоустойчивых растений

Селекционеры искусственно подвергают растения условиям засухи и засоления на ранней стадии их развития. Это помогает определить их устойчивость и сокращает необходимое количество образцов для рассмотрения. Такой подход экономит ресурсы и площадь. Методика позволит решать проблемы опустынивания и лесовосстановления.

Федеральный научный центр агроэкологии Российской академии наук уже занимается борьбой с опустыниванием и восстановлением природных ресурсов. Новая технология станет важным шагом в этом направлении.