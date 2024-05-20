Российские ученые разработали методику для отбора засухоустойчивых растений

Опубликовано 20 мая 2024, 18:59
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Российские ученые разработали методику для отбора засухоустойчивых растенийЧто сокращает время исследований на десятилетия
Ученые федерального научного центра агроэкологии Российской академии наук представили новую методику отбора древесных растений на ранней стадии их развития по устойчивости к засухе и соленым почвам. Разработанная технология позволяет определять потенциал засухоустойчивости и сокращает время на этапе отбора на десятилетия.
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Селекционеры искусственно подвергают растения условиям засухи и засоления на ранней стадии их развития. Это помогает определить их устойчивость и сокращает необходимое количество образцов для рассмотрения. Такой подход экономит ресурсы и площадь. Методика позволит решать проблемы опустынивания и лесовосстановления.
Федеральный научный центр агроэкологии Российской академии наук уже занимается борьбой с опустыниванием и восстановлением природных ресурсов. Новая технология станет важным шагом в этом направлении.