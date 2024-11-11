Российские ученые разработали многотопливную горелку

Новая установка, предназначенная для нефтехимических производств, способна работать на нескольких типах топлива, включая газовое и жидкое. Это позволяет эффективно сжигать несколько видов топлива одновременно и снижать выбросы химических веществ, образующихся в процессе производства.

Проект уже заинтересовал крупные генерирующие предприятия, такие как «Сибур», «Лукойл» и СГК. Их представители рассчитывают, что новая горелка поможет им соответствовать экологическим стандартам, снижая выбросы в 2−3 раза по сравнению с действующими нормами.

Конструкция горелки включает несколько типов топлива и регулируемые параметры для безопасного сжигания. В Институте теплофизики проведут испытания, которые помогут уточнить оптимальные условия работы устройства. В случае успеха проект может существенно повлиять на экологическую ситуацию в промышленности.