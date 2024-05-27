Российские ученые разработали модель для климатических систем в транспорте

Опубликовано 27 мая 2024, 10:30
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Российские ученые разработали модель для климатических систем в транспортеЧто повысит комфорт для водителей
Специалисты Донского государственного технического университета (ДГТУ) разработали математическую модель, которая помогает оптимизировать работу климатических систем в транспорте. Цель разработки — повышение комфорта и санитарных условий для водителей и пассажиров, а также экономия энергии.
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В пресс-службе Минобрнауки РФ отметили, что модель позволяет рассчитывать температуру, скорость, влажность и концентрацию кислорода и углекислого газа в салоне транспортных средств. Это решение снижает потребление энергии в кабине локомотива: летом — с 3,1 кВт до 0,6 кВт, зимой — с 11,6 кВт до 3,9 кВт, что экономит до 1,5 литров топлива в час.
Руководитель проекта Иван Панфилов отметил, что современные автомобили используют режим рециркуляции воздуха для блокировки внешних запахов, но это может привести к повышению влажности и концентрации углекислого газа. Модель учитывает эти факторы, что позволяет эффективно контролировать климат в кабине.