Российские ученые разработали модель для климатических систем в транспорте

В пресс-службе Минобрнауки РФ отметили, что модель позволяет рассчитывать температуру, скорость, влажность и концентрацию кислорода и углекислого газа в салоне транспортных средств. Это решение снижает потребление энергии в кабине локомотива: летом — с 3,1 кВт до 0,6 кВт, зимой — с 11,6 кВт до 3,9 кВт, что экономит до 1,5 литров топлива в час.

Руководитель проекта Иван Панфилов отметил, что современные автомобили используют режим рециркуляции воздуха для блокировки внешних запахов, но это может привести к повышению влажности и концентрации углекислого газа. Модель учитывает эти факторы, что позволяет эффективно контролировать климат в кабине.