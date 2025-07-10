Российские ученые разработали модель для ускоренного создания вакцин от рака

В ходе эксперимента исследователи использовали технологию CRISPR/Cas9 для редактирования генома взрослых мышей с нормальным иммунитетом. Этот подход позволяет искусственно создавать опухоли с заданными характеристиками, что дает возможность изучать процесс их формирования с самого начала.

Особое внимание уделялось моделированию рака печени. Через 3−4 месяца после введения генетических конструкций у всех подопытных мышей развилась гепатоцеллюлярная карцинома. Анализ подтвердил, что опухоли содержали именно те мутации, которые были запланированы учеными.