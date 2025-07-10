Российские ученые разработали модель для ускоренного создания вакцин от рака

Опубликовано 10 июля 2025, 16:571 мин.
Российские ученые разработали модель для ускоренного создания вакцин от ракаЭксперимент успешно завершен на базе МГУ
В Фонде перспективных исследований (ФПИ) сообщили, что специалисты НИИ физико-химической биологии имени Белозерского (МГУ) завершили важный этап исследований, который может ускорить разработку противораковых вакцин и препаратов. Ученые создали модель для изучения ранних стадий образования опухолей.
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В ходе эксперимента исследователи использовали технологию CRISPR/Cas9 для редактирования генома взрослых мышей с нормальным иммунитетом. Этот подход позволяет искусственно создавать опухоли с заданными характеристиками, что дает возможность изучать процесс их формирования с самого начала.
Особое внимание уделялось моделированию рака печени. Через 3−4 месяца после введения генетических конструкций у всех подопытных мышей развилась гепатоцеллюлярная карцинома. Анализ подтвердил, что опухоли содержали именно те мутации, которые были запланированы учеными.