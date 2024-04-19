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В России
Опубликовано 19 апреля 2024, 23:32
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Российские ученые разработали молекулу для нейтрализации коронавируса

Она состоит из нескольких модулей
В пресс-службе Московского государственного университета им. М. В. Ломоносова сообщили, что ученые вуза в сотрудничестве с коллегами из Института биологии гена РАН представили новую молекулу, способную воздействовать на N-белок коронавируса для его нейтрализации. Результаты исследования опубликованы в журнале Pharmaceutics.
Российские ученые разработали молекулу для нейтрализации коронавируса

© Ferra.ru

Молекула, созданная командой ученых, состоит из нескольких модулей, которые нацелены на часть коронавируса, ответственную за его мутации. Предложенная конструкция, называемая химерным белком, использует системы деградации белков клеток для борьбы с вирусом, отметили в пресс-службе.

Эксперименты показали, что молекула способна вызывать деградацию N-белка коронавируса, что делает ее потенциальной основой для разработки нового препарата для лечения заболеваний, вызванных различными коронавирусами, включая SARS-CoV-2, SARS-CoV и MERS. Ученые подчеркнули, что их разработка может стать значимым шагом в борьбе с пандемией и ее последствиями.