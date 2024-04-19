Российские ученые разработали молекулу для нейтрализации коронавируса

Молекула, созданная командой ученых, состоит из нескольких модулей, которые нацелены на часть коронавируса, ответственную за его мутации. Предложенная конструкция, называемая химерным белком, использует системы деградации белков клеток для борьбы с вирусом, отметили в пресс-службе.

Эксперименты показали, что молекула способна вызывать деградацию N-белка коронавируса, что делает ее потенциальной основой для разработки нового препарата для лечения заболеваний, вызванных различными коронавирусами, включая SARS-CoV-2, SARS-CoV и MERS. Ученые подчеркнули, что их разработка может стать значимым шагом в борьбе с пандемией и ее последствиями.