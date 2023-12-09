Российские ученые разработали новое топливо для ракетных двигателей в виде гранул

Российские ученые разработали новое топливо для ракетных двигателей в виде гранулОно обеспечивает простоту конструкции
Ученые Пермского Политехнического университета разработали инновационное гранулированное топливо, предназначенное для ракетных двигателей. Этот новый вид топлива обладает высокой эффективностью и позволяет контролировать расход при его использовании, пишет Наука.рф.
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Исследователи утверждают, что эта форма топлива является частицей окислителя, покрытой слоем горючего. Такое топливо обеспечивает простоту конструкции ракетно-прямоточного двигателя, а его гранулированная форма позволяет регулировать тягу и экономить на расходе при использовании.
Главная особенность ракетно-прямоточного двигателя заключается в его упрощенной конструкции, что делает его подходящим для установки на крылатых ракетах, летающих мишенях и непилотируемых самолетах со скоростью от 2 до 5 маха.
Политехники утверждают, что этот тип топлива может предоставить летательным аппаратам большую высоту полета (более 30 км) и возможность многократного запуска.