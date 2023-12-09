Российские ученые разработали новое топливо для ракетных двигателей в виде гранул

Исследователи утверждают, что эта форма топлива является частицей окислителя, покрытой слоем горючего. Такое топливо обеспечивает простоту конструкции ракетно-прямоточного двигателя, а его гранулированная форма позволяет регулировать тягу и экономить на расходе при использовании.

Главная особенность ракетно-прямоточного двигателя заключается в его упрощенной конструкции, что делает его подходящим для установки на крылатых ракетах, летающих мишенях и непилотируемых самолетах со скоростью от 2 до 5 маха.

Политехники утверждают, что этот тип топлива может предоставить летательным аппаратам большую высоту полета (более 30 км) и возможность многократного запуска.