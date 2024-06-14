Российские ученые разработали новую молекулу для лечения рака

Опубликовано 14 июня 2024, 15:10
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Российские ученые разработали новую молекулу для лечения ракаНа основе каркасных белков
В пресс-службе Томского политехнического университета (ТПУ) сообщили, что ученые вуза совместно с зарубежными экспертами создали таргетную молекулу на основе каркасных белков для онкологической терапии. Эта молекула обладает оптимальным периодом полувыведения из организма, что делает её перспективным кандидатом для лечения рака молочной железы.
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Ключевым параметром при создании таргетных терапевтических препаратов является их фармакокинетика. Обычно таргетные молекулы малого размера быстро выводятся из организма, что снижает их эффективность в доставке цитотоксических агентов к опухолям. Разработанная молекула включает дополнительные биоразлагаемые фрагменты, увеличивающие её размер и период полувыведения, отметили в пресс-службе.
Доклинические исследования на мышах показали, что новая молекула эффективно накапливается в опухолях и долго циркулирует в крови. Период полураспада варьируется от 7,3 до 11,6 часа, а поглощаемость опухолью выше на 60−160% по сравнению с аналогами.