В России
Опубликовано 14 июня 2024, 15:10
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Российские ученые разработали новую молекулу для лечения рака

На основе каркасных белков
В пресс-службе Томского политехнического университета (ТПУ) сообщили, что ученые вуза совместно с зарубежными экспертами создали таргетную молекулу на основе каркасных белков для онкологической терапии. Эта молекула обладает оптимальным периодом полувыведения из организма, что делает её перспективным кандидатом для лечения рака молочной железы.
Российские ученые разработали новую молекулу для лечения рака

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Ключевым параметром при создании таргетных терапевтических препаратов является их фармакокинетика. Обычно таргетные молекулы малого размера быстро выводятся из организма, что снижает их эффективность в доставке цитотоксических агентов к опухолям. Разработанная молекула включает дополнительные биоразлагаемые фрагменты, увеличивающие её размер и период полувыведения, отметили в пресс-службе.

Доклинические исследования на мышах показали, что новая молекула эффективно накапливается в опухолях и долго циркулирует в крови. Период полураспада варьируется от 7,3 до 11,6 часа, а поглощаемость опухолью выше на 60−160% по сравнению с аналогами.