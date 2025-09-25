В России
Российские ученые разработали новую систему охлаждения для коллайдера NICA

Установка будет использоваться в мегасайнс-проекте в Дубне
В пресс-службе Минобрнауки РФ сообщили, что ученые Санкт-Петербургского государственного университета создали экспериментальную установку для газового охлаждения детекторов коллайдера NICA. Разработка получила название «TICA-4» и представляет собой четвертое поколение систем такого типа.
Новая схема охлаждения использует пары холодного азота, которые направляются на сенсоры с минимальной скоростью потока. Это позволяет увеличить теплопередачу и поддерживать температуру детекторов в необходимых пределах даже на большой площади. Медленная скорость газового потока предотвращает вибрации хрупких кремниевых пиксельных детекторов.

Установка предназначена для экспериментов на коллайдере NICA — мегасайнс-проекте, реализуемом в подмосковной Дубне при поддержке Минобрнауки России. Разработка также может быть использована в модернизированной системе ALICE на Большом адронном коллайдере в Женеве.

Как отметили разработчики, особенность системы заключается в возможности изучать процессы охлаждения тонких детекторов газовым потоком. Разработка включает оптимальную схему охлаждения и новые термоизоляционные материалы, что делает ее применимой для создания многодетекторных комплексов в физике высоких энергий.

