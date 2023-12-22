Российские ученые разработали новую систему шифрования

Это отличие от традиционных систем, где генерация случайных ключей происходит с помощью программного обеспечения, делает новую разработку почти неуязвимой для взломов.

Уникальность генератора заключается в применении лазера с детектором, создающих случайные импульсы. Это преодолевает проблему программной криптографии, подверженной взлому за счет мощных компьютеров. Новая система базируется на принципах радиофотоники и оптики, что делает ее практически неподвластной логике взлома.

Генератор, разработанный в рамках программы «Приоритет 2030», использует оптическую пару квантово-каскадного лазера и квантово-каскадного детектора, созданных при тесном взаимодействии с производственной компанией ООО «Коннектор Оптикс». Эксперименты показали, что генерируемые последовательности являются абсолютно случайными и стойкими к взломам.

Созданное устройство компактно и способно работать в СВЧ-диапазоне связи, что позволяет его интегрировать в передовые системы передачи данных, предоставляя новый уровень безопасности информации.