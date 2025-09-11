В России
Российские ученые разработали новую защиту от радиации для космических станций

Вольфрамовые добавки заменят токсичный свинец
Специалисты Севастопольского государственного университета разработали новые добавки на основе соединений вольфрама для создания материалов, защищающих от гамма- и рентгеновского излучения. Разработка может использоваться в радиозащитных конструкциях для космических станций, помещений АЭС и рентген-кабинетов.
Традиционно для защиты от радиации применяется свинец, который обладает существенными недостатками: токсичностью, недолговечностью и плохими механическими характеристиками. Новая технология предлагает легкую и эффективную альтернативу, особенно важную для использования в космосе.

Ученые испытали вольфрамовые добавки в различных матрицах — полимерных и минеральных. Полученные материалы показали свою эффективность для защиты от радиации. Особое внимание уделяется применению разработки в космической отрасли, где уровень излучения особенно высок.

Разработка включает не только материалы для конструкций, но и средства индивидуальной защиты для космонавтов. Это особенно важно для длительных экспедиций и работы на орбитальных станциях, где традиционные материалы непригодны для использования.

