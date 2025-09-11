Российские ученые разработали новую защиту от радиации для космических станций

Традиционно для защиты от радиации применяется свинец, который обладает существенными недостатками: токсичностью, недолговечностью и плохими механическими характеристиками. Новая технология предлагает легкую и эффективную альтернативу, особенно важную для использования в космосе.

Ученые испытали вольфрамовые добавки в различных матрицах — полимерных и минеральных. Полученные материалы показали свою эффективность для защиты от радиации. Особое внимание уделяется применению разработки в космической отрасли, где уровень излучения особенно высок.

Разработка включает не только материалы для конструкций, но и средства индивидуальной защиты для космонавтов. Это особенно важно для длительных экспедиций и работы на орбитальных станциях, где традиционные материалы непригодны для использования.