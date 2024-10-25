Российские ученые разработали новые полимеры для авиации

Температура стеклования — это критическая точка, при которой полимер теряет свою эластичность и становится хрупким. Например, резина в холодных условиях может трескаться и ломаться. Как пояснил заведующий лабораторией молекулярного моделирования ЦК НТИ МГТУ Евгений Александров, ученые научились точно прогнозировать температуру стеклования и модуль упругости полимеров, что позволяет создавать более теплостойкие и прочные материалы.

Специалистам удалось получить суперконструкционные полимеры из класса полиэфирсульфонов, способные выдерживать температуры выше 200 градусов по Цельсию. Эти материалы обладают высокой жесткостью, что делает их идеальными для использования в авиации, в частности, для производства корпусов и крыльев самолетов и беспилотников.