Российские ученые разработали новый экологический материал для оптоэлектроники

Мы разработали новые полупроводниковые наноструктуры для фотоприемников и излучателей ИК-спектра. Их особенностью является принципиальная совместимость с современной технологией массового производства электронных компонентов на основе кремния. По сравнению с традиционно используемыми для создания инфракрасных излучателей полупроводниковыми соединениями, они не только могут быть встроены напрямую в интегральные оптоэлектронные схемы, но и являются более экологичными благодаря отсутствию таких компонентов, как ртуть и мышьяк.