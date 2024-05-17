Российские ученые разработали новый инструмент для хирургов

Благодаря короткому времени лазерных импульсов, он не вызывает теплового повреждения здоровых тканей и сокращает время послеоперационного восстановления. Это делает его идеальным инструментом для малоинвазивных операций.

В дерматологии лазер будет использоваться для удаления кожных дефектов, также он будет полезен в офтальмологии для коррекции оптических свойств искусственных хрусталиков. Однако наибольшую значимость он приобретает в урологии, где будет применяться для лечения мочекаменной болезни методом лазерной литотрипсии, добавили в пресс-службе.