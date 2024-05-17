Российские ученые разработали новый инструмент для хирургов

Опубликовано 17 мая 2024, 11:46
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Российские ученые разработали новый инструмент для хирурговФемтосекундный эрбиевый лазер
В пресс-службе Минобрнауки РФ сообщили, что ученые МГТУ им. Н. Э. Баумана разработали уникальный лазер, который будет использоваться в различных областях медицины, включая дерматологию, офтальмологию и урологию. Этот фемтосекундный эрбиевый лазер обладает рядом преимуществ, среди которых система пассивной температурной стабилизации резонатора и короткая длительность импульсов.
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Благодаря короткому времени лазерных импульсов, он не вызывает теплового повреждения здоровых тканей и сокращает время послеоперационного восстановления. Это делает его идеальным инструментом для малоинвазивных операций.
В дерматологии лазер будет использоваться для удаления кожных дефектов, также он будет полезен в офтальмологии для коррекции оптических свойств искусственных хрусталиков. Однако наибольшую значимость он приобретает в урологии, где будет применяться для лечения мочекаменной болезни методом лазерной литотрипсии, добавили в пресс-службе.