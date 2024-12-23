Российские ученые разработали новый математический подход для теории струн

Один из крупнейших пробелов в современной физике заключается в недостатке знаний о том, как гравитация ведет себя при экстремально высоких энергиях, где вступают в силу квантовые законы. Это затрудняет понимание процессов, происходящих в первые моменты после Большого взрыва и в конечных стадиях эволюции черных дыр. Теория струн, предполагающая существование дополнительных измерений и частиц, представленных как струны, является одним из главных инструментов для исследования этих вопросов.

Ученые предложили использовать так называемое N=2 гармоническое суперпространство, математический инструмент, который может помочь в разрешении некоторых сложных вопросов квантовой гравитации. Этот подход может упростить многие аспекты теории струн и суперсимметрии, а также улучшить описание свойств бозонов и фермионов, двух ключевых типов частиц.