Российские ученые разработали новый материал для фармацевтики

Как пояснил старший научный сотрудник Михаил Головин, новый материал сочетает органический полимер и оксид железа. Такая комбинация демонстрирует синергетический эффект, превосходящий простую сумму свойств отдельных компонентов. Все сырье для производства катализатора доступно в России и отличается невысокой стоимостью.

Технология уже отработана в лабораторных условиях и готова к масштабированию для промышленного применения. Она может использоваться для синтеза органических веществ в фармацевтике, производства ароматизаторов для косметики и создания пластификаторов для полимерных материалов.

Важным преимуществом разработки является возможность отказа от традиционных методов, часто требующих жестких условий и токсичных реагентов.