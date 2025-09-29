Российские ученые разработали новый материал для фармацевтики

Опубликовано 29 сентября 2025, 19:131 мин.
Российские ученые разработали новый материал для фармацевтикиТехнология упростит производство компонентов для лекарств
Специалисты Южно-Уральского государственного университета создали композитный фотокатализатор, который может сделать производство компонентов для фармацевтики и косметики более безопасным и эффективным. Разработка позволяет проводить химические реакции в одну стадию при комнатной температуре, используя солнечный свет как основной источник энергии.
© Ferra.ru
Как пояснил старший научный сотрудник Михаил Головин, новый материал сочетает органический полимер и оксид железа. Такая комбинация демонстрирует синергетический эффект, превосходящий простую сумму свойств отдельных компонентов. Все сырье для производства катализатора доступно в России и отличается невысокой стоимостью.
Технология уже отработана в лабораторных условиях и готова к масштабированию для промышленного применения. Она может использоваться для синтеза органических веществ в фармацевтике, производства ароматизаторов для косметики и создания пластификаторов для полимерных материалов.
Важным преимуществом разработки является возможность отказа от традиционных методов, часто требующих жестких условий и токсичных реагентов.