Российские ученые разработали новый материал для клеточной трансплантации

Коллаген широко используется в тканевой инженерии как основа для выращивания клеток. Однако традиционные гели на его основе подвержены сжатию во время культивирования на скаффолде. Это приводит к округлению клеток, снижению их способности к размножению и синтезу белков, что затрудняет формирование функциональной ткани.

Новый материал решает эту проблему. Добавление 5% КМЦ повышает упругость геля и снижает степень сжатия в три раза по сравнению с обычным коллагеном. Эксперименты показали улучшение пролиферации и миграции клеток на поверхности композита.

Как отметила руководитель группы тканевой инженерии ИНЦ РАН Юлия Нащекина, разработка превосходит аналоги по ключевым характеристикам.