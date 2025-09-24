Российские ученые разработали новый материал для клеточной трансплантации

Опубликовано 24 сентября 2025, 22:381 мин.
Российские ученые разработали новый материал для клеточной трансплантацииКомпозитный гель превосходит аналоги
В пресс-службе Института цитологии РАН (ИНЦ РАН) сообщили, что ученые учреждения совместно с коллегами из Физико-технического института им. А. Ф. Иоффе создали перспективный материал для трансплантации клеток. Композитный гель состоит из коллагена I типа и нетоксичного природного полимера — карбоксиметилцеллюлозы (КМЦ).
Коллаген широко используется в тканевой инженерии как основа для выращивания клеток. Однако традиционные гели на его основе подвержены сжатию во время культивирования на скаффолде. Это приводит к округлению клеток, снижению их способности к размножению и синтезу белков, что затрудняет формирование функциональной ткани.
Новый материал решает эту проблему. Добавление 5% КМЦ повышает упругость геля и снижает степень сжатия в три раза по сравнению с обычным коллагеном. Эксперименты показали улучшение пролиферации и миграции клеток на поверхности композита.
Как отметила руководитель группы тканевой инженерии ИНЦ РАН Юлия Нащекина, разработка превосходит аналоги по ключевым характеристикам.