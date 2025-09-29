В России
Российские ученые разработали новый материал для получения водорода из воды

Катализатор на основе рутения
Специалисты Южного федерального университета (ЮФУ) совместно с международным научным коллективом создали новый катализатор для получения водорода из воды. Разработка использует рутений вместо редкого и дорогого иридия, что может сделать процесс производства экологичного топлива более доступным.
Как пояснили исследователи, водород получают путем расщепления воды на кислород и водород под действием электричества. Для ускорения этой реакции требуются катализаторы. Рутений распространен в природе значительно больше, чем иридий, и уже применяется в различных отраслях промышленности.

Для оптимизации свойств катализатора в его состав добавили атомы редкоземельных металлов. Это позволило найти баланс в силе взаимодействия с промежуточными продуктами реакции, обеспечив эффективное и стабильное выделение кислорода.

Новый материал демонстрирует перенапряжение в 214 милливольт, что превосходит большинство существующих аналогов на основе оксида рутения. Такие показатели важны для развития водородной энергетики, где критично каждое значение в милливольтах.