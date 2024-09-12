Российские ученые разработали новый метод анализа загрязнения воздуха

Опубликовано 12 сентября 2024, 12:021 мин.
Российские ученые разработали новый метод анализа загрязнения воздухаСветящиеся бактерии помогут оценить уровень загрязнения снега
Заведующая кафедрой биофизики Сибирского федерального университета (СФУ) Валентина Кратасюк сообщила, что ученые вуза представили экспресс-метод анализа загрязнения воздуха с использованием светящихся бактерий и снега. Этот подход позволяет быстро определить содержание опасных веществ в атмосфере, анализируя снег с помощью биолюминесцентного биотеста.
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Основой теста являются ферменты люцифераза и оксидоредуктаза, полученные из светящихся бактерий. Если снег загрязнен, интенсивность свечения заметно снижается, что позволяет быстро и точно оценить уровень загрязнений, таких как сульфаты, нитраты и тяжелые металлы, отметила Кратасюк.
Исследование проводилось в различных районах Красноярска, включая лесные зоны, жилые районы и промышленные зоны. Во всех пробах обнаружены токсичные вещества, включая цинк, кадмий, ртуть и свинец. Особенно загрязнены территории промышленных зон, где выявлено превышение допустимых норм содержания тяжелых металлов.