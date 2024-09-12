Российские ученые разработали новый метод анализа загрязнения воздуха

Основой теста являются ферменты люцифераза и оксидоредуктаза, полученные из светящихся бактерий. Если снег загрязнен, интенсивность свечения заметно снижается, что позволяет быстро и точно оценить уровень загрязнений, таких как сульфаты, нитраты и тяжелые металлы, отметила Кратасюк.

Исследование проводилось в различных районах Красноярска, включая лесные зоны, жилые районы и промышленные зоны. Во всех пробах обнаружены токсичные вещества, включая цинк, кадмий, ртуть и свинец. Особенно загрязнены территории промышленных зон, где выявлено превышение допустимых норм содержания тяжелых металлов.