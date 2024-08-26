Российские ученые разработали новый метод диагностики рака молочной железы

По словам Дениса Догадкина из ГЕОХИ РАН, новая технология пробоподготовки образцов для спектрометрии обладает высокой чувствительностью и точностью. Это особенно важно для анализа веществ в очень низких концентрациях, что помогает точно определять наличие злокачественных образований.

Ведущий научный сотрудник МРНЦ Владимир Зайчик отметил, что нарушения в химическом составе молочной железы могут указывать на рак. Заболеваемость раком молочной железы также связана с экологическими факторами, такими как загрязнение воздуха и использование опасных технологий.