Российские ученые разработали новый метод диагностики рака молочной железы

Опубликовано 26 августа 2024, 13:54
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Российские ученые разработали новый метод диагностики рака молочной железыОн основан на изучении химического состава
Российские ученые из Института геохимии и аналитической химии имени В. И. Вернадского РАН и Медицинского радиологического научного центра имени А. Ф. Цыба разработали новую методику для диагностики рака молочной железы. Метод основан на изучении химического состава молочной железы и позволяет выявлять рак на ранних стадиях.
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По словам Дениса Догадкина из ГЕОХИ РАН, новая технология пробоподготовки образцов для спектрометрии обладает высокой чувствительностью и точностью. Это особенно важно для анализа веществ в очень низких концентрациях, что помогает точно определять наличие злокачественных образований.
Ведущий научный сотрудник МРНЦ Владимир Зайчик отметил, что нарушения в химическом составе молочной железы могут указывать на рак. Заболеваемость раком молочной железы также связана с экологическими факторами, такими как загрязнение воздуха и использование опасных технологий.