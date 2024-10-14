Российские ученые разработали новый метод для изучения арктических вихрей

Основная сложность заключается в том, что спутниковые измерения вихрей с использованием радаров с синтезированной апертурой проводятся нерегулярно и требуют сложной обработки. Российская команда под руководством Никиты Сандалюка из лаборатории арктической океанологии МФТИ предложила комбинировать эти данные с так называемыми реанализами — набором данных, сочетающим модели и наблюдения.

На примере пролива Фрама ученые проверили эффективность метода, сравнив данные реанализа с результатами спутниковых замеров за январь 2023 года. Выводы показали, что расчетная модель точно воспроизводит структуру и динамику вихрей в Арктике.