Российские ученые разработали новый метод для изучения арктических вихрей

Опубликовано 14 октября 2024, 19:251 мин.
Российские ученые разработали новый метод для изучения арктических вихрейСпутниковые данные и компьютерные модели помогут в прогнозировании
В Центре научной коммуникации МФТИ сообщили, что российские ученые предложили инновационный подход к изучению океанических вихрей у кромки льдов в Арктике, совмещающий спутниковые данные с глобальными компьютерными моделями. Это позволит ученым лучше понимать, как вихри влияют на климат Арктики.
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Основная сложность заключается в том, что спутниковые измерения вихрей с использованием радаров с синтезированной апертурой проводятся нерегулярно и требуют сложной обработки. Российская команда под руководством Никиты Сандалюка из лаборатории арктической океанологии МФТИ предложила комбинировать эти данные с так называемыми реанализами — набором данных, сочетающим модели и наблюдения.
На примере пролива Фрама ученые проверили эффективность метода, сравнив данные реанализа с результатами спутниковых замеров за январь 2023 года. Выводы показали, что расчетная модель точно воспроизводит структуру и динамику вихрей в Арктике.