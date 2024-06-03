Российские ученые разработали новый метод для оценки эффективности иппотерапии

Изобретение позволяет тренеру получать информацию в режиме реального времени о сердечном ритме участников и оценивать согласованность их движений. Если движения пациента и лошади синхронны, это способствует повышению эффективности тренировки.

Иппотерапия — метод лечения, использующий верховую езду для психофизиологической реабилитации. Этот вид терапии может помочь пациентам с различными проблемами, включая психосоматические расстройства и проблемы с опорно-двигательным аппаратом.