Российские ученые разработали новый метод для оценки эффективности иппотерапии

Опубликовано 03 июня 2024, 23:06
1 мин.
Российские ученые разработали новый метод для оценки эффективности иппотерапииСоздано устройство
Ученые Южного федерального университета представили прототип устройства, которое помогает определить, насколько пациент и лошадь подходят друг другу для проведения иппотерапии. Этот аппаратно-программный комплекс собирает данные о физиологическом состоянии участников и оценивает синхронность их движений.
© Ferra.ru
Изобретение позволяет тренеру получать информацию в режиме реального времени о сердечном ритме участников и оценивать согласованность их движений. Если движения пациента и лошади синхронны, это способствует повышению эффективности тренировки.
Иппотерапия — метод лечения, использующий верховую езду для психофизиологической реабилитации. Этот вид терапии может помочь пациентам с различными проблемами, включая психосоматические расстройства и проблемы с опорно-двигательным аппаратом.