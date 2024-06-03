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В России
Опубликовано 03 июня 2024, 23:06
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Российские ученые разработали новый метод для оценки эффективности иппотерапии

Создано устройство
Ученые Южного федерального университета представили прототип устройства, которое помогает определить, насколько пациент и лошадь подходят друг другу для проведения иппотерапии. Этот аппаратно-программный комплекс собирает данные о физиологическом состоянии участников и оценивает синхронность их движений.
Российские ученые разработали новый метод для оценки эффективности иппотерапии

© Ferra.ru

Изобретение позволяет тренеру получать информацию в режиме реального времени о сердечном ритме участников и оценивать согласованность их движений. Если движения пациента и лошади синхронны, это способствует повышению эффективности тренировки.

Иппотерапия — метод лечения, использующий верховую езду для психофизиологической реабилитации. Этот вид терапии может помочь пациентам с различными проблемами, включая психосоматические расстройства и проблемы с опорно-двигательным аппаратом.

Источник:Известия
Автор:Ингела Воробьева
Теги:
#разработка
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#технологии