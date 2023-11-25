Российские ученые разработали новый метод для производства запахов

По словам руководителя проекта, Алексея Федорова, новая реакция позволяет получать не только компоненты для парфюмерии, но и важные материалы для противоопухолевых препаратов и защитных покрытий от микроорганизмов на кораблях.

Ученым удалось упростить синтез, используя доступные реагенты и обычные вещества, что ранее требовало множество этапов. Этот метод представляет собой новый прорыв в синтезе органических молекул, отметили в пресс-службе.

После оптимизации технологии, данный способ может быть применен в российской химической промышленности, заменив импортные процессы.