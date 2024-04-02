Российские ученые разработали новый метод создания имплантатов для хирургии

Имплантаты изготавливаются методом 3D-печати из полимера фторопласта, который не вызывает аллергических реакций. Затем на их поверхность наносится гидроксиапатит — минеральный компонент кости, способствующий росту новой ткани. Новый метод разработан с использованием исключительно российских материалов и оборудования, что делает его более доступным и экономически выгодным.

Ученые отмечают, что их разработка может быть использована в хирургии, включая челюстно-лицевую хирургию. Планируется, что данная технология позволит ускорить процесс восстановления пациентов и облегчит им возвращение к обычной жизни.

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