Российские ученые разработали новый метод защиты изделий из титана

Титан известен своими высокими прочностными характеристиками, низким весом и стойкостью к коррозии, что делает его востребованным в авиации, космонавтике и медицине. Однако, несмотря на все его достоинства, титан ограничен в применении из-за низкой жаростойкости и износостойкости, что затрудняет использование этого металла при температурах выше 600 °C.

Для решения этой проблемы ученые предложили новый способ создания интерметаллидных покрытий, состоящих из химических соединений титана и алюминия. Эти покрытия отличаются высокой температурой плавления, стойкостью к окислению и улучшенной твердостью.

Существующие методы нанесения таких покрытий, такие как напыление и наплавка, часто приводят к хрупкости защитных слоев и снижению прочности титана. В отличие от них, предложенная методика использует горячее алитирование, при котором титан погружается в расплавленный алюминий с последующим термическим оксидированием. Такой подход позволяет избежать разрушения структуры титана, создавая прочное и износостойкое покрытие.