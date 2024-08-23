Российские ученые разработали новый препарат для лечения болезни Бехтерева

Опубликовано 23 августа 2024, 12:48
1 мин.
Российские ученые разработали новый препарат для лечения болезни БехтереваНовая терапия показала обнадеживающие результаты в клинических испытаниях
На международном конгрессе APLAR 2024 российские ученые представили результаты клинического исследования нового препарата для лечения болезни Бехтерева. Исследование II фазы ELEFTA продолжалось 48 недель и охватило 260 пациентов с активным рентгенологическим аксиальным спондилоартритом.
© Ferra.ru
Профессор Инна Гайдукова из Северо-Западного государственного медицинского университета и доцент Светлана Лапшина из Казанского государственного медицинского университета представили данные, согласно которым новый препарат сенипрутуг продемонстрировал значительное превосходство над плацебо уже с первой недели применения. Эффект продолжал нарастать до конца исследования, открывая новые перспективы в лечении болезни Бехтерева.
Конгресс APLAR является крупнейшим событием в области ревматологии, объединяющим ведущих специалистов для обмена опытом и новыми методиками лечения заболеваний опорно-двигательного аппарата.
Источник:ТАСС
Автор:Ингела Воробьева
Теги: