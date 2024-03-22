Российские ученые разработали новый препарат для лечения болезни Паркинсона

Ученые разработали молекулу, которая способна восстановить активность этого фермента, что помогает предотвратить накопление вредных веществ в клетках, вызывающих дегенерацию нейронов. При создании препарата ученые использовали результаты исследований зарубежных коллег, которые разработали фармакологический шаперон, способный восстанавливать работу белковых образований.

Проведенные эксперименты показали, что новый препарат более эффективно снижает количество вредных веществ, чем зарубежные аналоги, которые уже находятся на стадии клинических испытаний.

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