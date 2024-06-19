Российские ученые разработали новый прибор для быстрого заживления тканей

Отличительной особенностью российского устройства является его комбинированный эффект, включающий стимуляцию регенерации тканей и антибактериальное воздействие. Применение прибора планируется в медицинской практике для восстановления кожи и слизистых после травм и ожогов, а также для лечения суставных заболеваний и в ветеринарии, отметили в пресс-службе вуза.

Ожидается, что после завершения всех технических испытаний новый прибор начнет применяться в клинической практике уже к 2025 году.