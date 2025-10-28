В России
Опубликовано 28 октября 2025, 18:19
1 мин.

Российские ученые разработали новый способ создания люминофоров

Технология упрощает производство светящихся материалов
Ученые из Томского государственного архитектурно-строительного университета (ТГАСУ) создали новый метод получения люминофоров — веществ, способных светиться под внешним воздействием. Разработка защищена патентом.
© Ferra.ru

Люминофоры применяются в рентгеновских аппаратах, светящихся красках и как катализаторы химических процессов. Традиционные составы включают редкоземельные элементы, такие как гадолиний, европий и тербий, что значительно увеличивает их стоимость.

Новая технология использует доступные компоненты: кислород, молибден и ионы щелочноземельных металлов. Процесс осуществляется на стандартном лабораторном оборудовании, что позволяет масштабировать производство до промышленных объемов. Выход целевого продукта составляет не менее 95%.

Особенностью метода является получение порошкообразного люминофора без необходимости дополнительного измельчения. Разработка ведется в рамках стратегического проекта ТГАСУ «Химия и инжениринг новых строительных материалов» программы «Приоритет-2030».