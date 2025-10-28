Российские ученые разработали новый способ создания люминофоров

Люминофоры применяются в рентгеновских аппаратах, светящихся красках и как катализаторы химических процессов. Традиционные составы включают редкоземельные элементы, такие как гадолиний, европий и тербий, что значительно увеличивает их стоимость.

Новая технология использует доступные компоненты: кислород, молибден и ионы щелочноземельных металлов. Процесс осуществляется на стандартном лабораторном оборудовании, что позволяет масштабировать производство до промышленных объемов. Выход целевого продукта составляет не менее 95%.

Особенностью метода является получение порошкообразного люминофора без необходимости дополнительного измельчения. Разработка ведется в рамках стратегического проекта ТГАСУ «Химия и инжениринг новых строительных материалов» программы «Приоритет-2030».