Российские ученые разработали особые теллуритные стекла для оптики и фотоники

Основное внимание при разработке уделялось очистке исходных компонентов от примесей. В ННГУ был разработан метод, позволяющий получить высокочистые соединения путём плавления с последующей закалкой. На каждом этапе ученые контролировали чистоту с помощью рентгенофазового анализа, дифференциальной сканирующей калориметрии и оптической спектроскопии.

По словам доцента кафедры неорганической химии Олега Замятина, новый метод значительно снизил негативное влияние примесей и улучшил прозрачность стекол. В будущем эти материалы могут заменить кварцевые и фторидные стекла, применяясь в волоконных световодах и лазерах.

Новые материалы, результат исследования, опубликованного в журнале Inorganic Chemistry Communications, могут быть использованы в лазерах, оптических усилителях и фильтрах.