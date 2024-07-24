В России
Опубликовано 24 июля 2024, 15:36
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Российские ученые разработали особые теллуритные стекла для оптики и фотоники

Они могут быть использованы в лазерах
Учёные Нижегородского государственного университета имени Н. И. Лобачевского (ННГУ) разработали особо чистые теллуритные стекла, обладающие уникальными свойствами для оптики и фотоники.
Российские ученые разработали особые теллуритные стекла для оптики и фотоники

© Ferra.ru

Основное внимание при разработке уделялось очистке исходных компонентов от примесей. В ННГУ был разработан метод, позволяющий получить высокочистые соединения путём плавления с последующей закалкой. На каждом этапе ученые контролировали чистоту с помощью рентгенофазового анализа, дифференциальной сканирующей калориметрии и оптической спектроскопии.

По словам доцента кафедры неорганической химии Олега Замятина, новый метод значительно снизил негативное влияние примесей и улучшил прозрачность стекол. В будущем эти материалы могут заменить кварцевые и фторидные стекла, применяясь в волоконных световодах и лазерах.

Новые материалы, результат исследования, опубликованного в журнале Inorganic Chemistry Communications, могут быть использованы в лазерах, оптических усилителях и фильтрах.