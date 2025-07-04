В России
Опубликовано 04 июля 2025, 23:59
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Российские ученые разработали прочные термостойкие композиты

Новые материалы могут применяться в аэрокосмической отрасли.
В пресс-службе Минобрнауки РФ сообщили, что ученые Томского политехнического университета (ТПУ) создали слоистые металлокерамические композиты с улучшенными механическими и термическими свойствами. Эти материалы на основе прекерамической бумаги могут найти применение в авиационной и транспортной промышленности.
Российские ученые разработали прочные термостойкие композиты

© Ferra.ru

Современные отрасли требуют материалов, устойчивых к экстремальным температурам, коррозии и нагрузкам. Традиционные сплавы, такие как никелевые, уже близки к пределу своих возможностей. Новые композиты на основе керамики демонстрируют более высокую термостойкость и прочность.

Для улучшения свойств материалов исследователи использовали многоуровневые структуры из прекерамической бумаги и металлической фольги. В качестве сырья применялись бумага на основе карбоалюминида титана и танталовая фольга.

Эксперименты показали, что полученные композиты обладают однородной структурой, высокой прочностью и устойчивостью к деформациям. Они также отличаются улучшенными теплофизическими характеристиками.

В работе участвовали специалисты ТПУ и Университета Эрлангена — Нюрнберга (Германия).

Источник:ТАСС
Автор:Ингела Воробьева
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