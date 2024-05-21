Российские ученые разработали простой способ ремонта нефтяных скважин

Опубликовано 21 мая 2024, 09:09
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Российские ученые разработали простой способ ремонта нефтяных скважинОн запатентован
В пресс-службе Новосибирского государственного университета (НГУ) сообщили, что ученые вуза разработали технологию для упрощения процесса ремонта и обслуживания нефтяных скважин. Это решение позволяет эффективно разрушать цементный камень, который окружает обсадные трубы, сэкономив время и ресурсы.
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При ремонте или консервации скважин необходимо иногда извлекать обсадные трубы, что требует разрушения цементного камня вокруг них. Существующие методы требуют применения двух различных фрез: одна для разрезания трубы, другая для бетона. Однако это может привести к износу оборудования и удорожанию работ, отметили в пресс-службе.
Новосибирские ученые предложили более эффективный способ разрушения цементного камня, который позволяет сократить затраты и сохранить высокую производительность. Новая разработка запатентована учеными НГУ.