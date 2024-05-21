Российские ученые разработали простой способ ремонта нефтяных скважин

При ремонте или консервации скважин необходимо иногда извлекать обсадные трубы, что требует разрушения цементного камня вокруг них. Существующие методы требуют применения двух различных фрез: одна для разрезания трубы, другая для бетона. Однако это может привести к износу оборудования и удорожанию работ, отметили в пресс-службе.

Новосибирские ученые предложили более эффективный способ разрушения цементного камня, который позволяет сократить затраты и сохранить высокую производительность. Новая разработка запатентована учеными НГУ.