Российские ученые разработали робот-транспортировщик для промышленных предприятий

Благодаря модульной конструкции, а также тому, что платформа обладает высокоманевренной кинематической схемой 4WD4WS, она способна передвигаться в узких пространствах, разворачиваться на месте, менять направление движения без разворота, а также ездить боком, и все это с точностью до двух сантиметров. Мы на базе ЛЭТИ также разработали рулевое мотор-колесо, инвертор и программное обеспечение.