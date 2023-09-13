Российские ученые разработали робот-транспортировщик для промышленных предприятий

Российские ученые разработали робот-транспортировщик для промышленных предприятийГрузоподъемностью до 150 кг
В России разработали робот-транспортировщик для промышленных предприятий, его грузоподъемность до 150 кг.
© Ferra
Разработкой занимались ученые из Санкт-Петербургского государственного электротехнического университета «ЛЭТИ». Робот представляет собой модульную конструкцию, которую легко настроить под определенную задачу. Для того чтобы ропот перевозил груз, нужно построить маршрут.
Благодаря модульной конструкции, а также тому, что платформа обладает высокоманевренной кинематической схемой 4WD4WS, она способна передвигаться в узких пространствах, разворачиваться на месте, менять направление движения без разворота, а также ездить боком, и все это с точностью до двух сантиметров. Мы на базе ЛЭТИ также разработали рулевое мотор-колесо, инвертор и программное обеспечение.