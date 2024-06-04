Российские ученые разработали робота-строителя

Опубликовано 04 июня 2024, 13:44
1 мин.
Российские ученые разработали робота-строителяПо заказу строительной компании
В пресс-службе Новосибирского государственного университета (НГУ) сообщили, что студенты вуза создали робота, способного выполнять трудоемкую и рутинную работу по шлифовке стен перед чистовой отделкой. Разработка поможет автоматизировать процесс, повысить качество работ и снизить текучку кадров на стройках.
© Ferra.ru
Робот представляет собой манипулятор, оснащенный шлифовальными инструментами и управляемый специальным программным обеспечением. Идея создания такого устройства принадлежит студентам бакалавриата Института интеллектуальной робототехники НГУ, которые реализовали проект в рамках курса «Проектная деятельность», отметили в пресс-службе.
Заказчиком разработки выступила крупная строительная компания, заинтересованная в оптимизации процессов на своих объектах. Интеграция робота в производственный процесс позволит повысить производительность труда, сократить расходы на оплату труда и материалы, а также улучшить качество работ.