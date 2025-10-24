Российские ученые разработали систему для оценки энергоэффективности зданий

Программа обрабатывает данные в открытом формате IFC и проводит расчет теплопотерь за несколько минут. Алгоритм учитывает геометрию помещений, теплопроводность материалов и взаимное влияние строительных элементов. Результаты визуализируются в виде трехмерной модели, где выделяются зоны с недостаточной теплоизоляцией.

Разработка предназначена для архитекторов, проектировщиков и энергоаудиторов. По оценкам специалистов, внедрение технологии позволит повысить энергоэффективность строящихся объектов, сократить расходы на отопление и уменьшить углеродный след.

Программный комплекс уже прошел испытания на реальных проектах и готовится к внедрению в профильных компаниях.