Опубликовано 24 октября 2025, 13:01
1 мин.

Российские ученые разработали систему для оценки энергоэффективности зданий

Цифровые двойники помогут оценить теплопотери до строительства
В пресс-службе Национального исследовательского университета «МЭИ» сообщили, что ученые вуза разработали программный комплекс для автоматической оценки энергоэффективности зданий на этапе проектирования. Система анализирует тепловые характеристики объектов до начала строительных работ.
Программа обрабатывает данные в открытом формате IFC и проводит расчет теплопотерь за несколько минут. Алгоритм учитывает геометрию помещений, теплопроводность материалов и взаимное влияние строительных элементов. Результаты визуализируются в виде трехмерной модели, где выделяются зоны с недостаточной теплоизоляцией.

Разработка предназначена для архитекторов, проектировщиков и энергоаудиторов. По оценкам специалистов, внедрение технологии позволит повысить энергоэффективность строящихся объектов, сократить расходы на отопление и уменьшить углеродный след.

Программный комплекс уже прошел испытания на реальных проектах и готовится к внедрению в профильных компаниях.

Источник:ТАСС
Автор:Ингела Воробьева
