Российские ученые разработали систему для выявления вируса кори

Разработка представлена в двух форматах: стандартном и экспресс. Первый формат позволяет проводить диагностику за 1 час 20 минут, в то время как экспресс-формат справляется за всего 59 минут.

Эта тест-система предназначена для качественного выявления РНК вируса кори в образцах нуклеиновых кислот, полученных из мазков с слизистой оболочки носо- и ротоглотки, носа, зева и мочи человека с использованием метода ОТ-ПЦР. Это позволяет проводить диагностику, устанавливать диагноз и осуществлять эпидемиологический мониторинг.

Разработка этой тест-системы была включена в федеральный проект "Санитарный щит", направленный на внедрение новых экспресс-тестов для диагностики инфекций. Новая система успешно прошла клинико-лабораторные испытания и в настоящее время находится на стадии регистрации в Росздравнадзоре как медицинское изделие для in vitro диагностики.