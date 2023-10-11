Российские ученые разработали способ идентификации личности по рисунку вен

Российские ученые разработали способ идентификации личности по рисунку венЧто обеспечит безопасность
В пресс-службе Российского технологического университета МИРЭА рассказали, что ученые университета создали оборудование, которое может идентифицировать личность по рисунку вен, пишет Лента.ру.
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Благодаря разработке будет обеспечена государственная, финансовая и личная безопасность.
Наша разработка будет полезна не только в этих сферах, она позволит также усилить безопасность и защиту стратегически важных объектов, пресечь попытки несанкционированного допуска на секретные, оборонные и иные объекты.
В университете добавили, что подобный вид идентификации станет альтернативой технологиям по считыванию информации, поскольку может обеспечить высший уровень безопасности. Вены имеют различные черты и очень сложно замаскироваться под дрогого человека.
Сама платформа считывания представляет собой сканер: руку подносят к устройству, затем сенсор излучает близкий к ИК-луч в направлении ладони. В этом свете уникальные параметры ладони — кровь, текущая в венах ладони, — проявляются в виде рисунка, как сложный индивидуальный узор. Специальная оптическая система генерирует изображение узора вен ладони, используя более пяти миллионов точек. Созданное изображение обрабатывается, оцифровывается, кодируется и хранится в виде зарегистрированного шаблона.
В университете отметили, что технология может быть использована всеми, она может быть встроена в турникеты, контроллеры, настенные блоки и другие подобные устройства, а также система считывает движение крови тем самым гарантируя работу с живыми объектами.