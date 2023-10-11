Российские ученые разработали способ идентификации личности по рисунку вен

Сама платформа считывания представляет собой сканер: руку подносят к устройству, затем сенсор излучает близкий к ИК-луч в направлении ладони. В этом свете уникальные параметры ладони — кровь, текущая в венах ладони, — проявляются в виде рисунка, как сложный индивидуальный узор. Специальная оптическая система генерирует изображение узора вен ладони, используя более пяти миллионов точек. Созданное изображение обрабатывается, оцифровывается, кодируется и хранится в виде зарегистрированного шаблона.