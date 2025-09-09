Российские ученые разработали способ снижения побочных эффектов лекарств

Опубликовано 09 сентября 2025, 23:131 мин.
Российские ученые разработали способ снижения побочных эффектов лекарствМетод изменяет молекулярную структуру гормональных препаратов
Специалисты Тульского государственного педагогического университета (ТГПУ) им. Л. Н. Толстого создали новый метод модификации молекулярной структуры гормональных лекарственных веществ. Разработка позволяет усиливать терапевтические свойства препаратов и уменьшать их побочные эффекты. Технология может применяться при производстве противовоспалительных и противоопухолевых средств.
Метод заключается во введении дополнительных функциональных групп в молекулы гормонов, что расширяет спектр их биологической активности. Это даёт возможность создавать производные стероидов с заданными свойствами, важными для разработки новых лекарств. Среди преимуществ технологии — точное воздействие на определённые участки молекулы и упрощённая схема синтеза.
Разработка ведётся в рамках программы «Приоритет 2030» совместно с индустриальным партнёром вуза — Тульской фармацевтической фабрикой. Учёные участвуют в создании субстанций для стратегически важных лекарственных средств и их регистрации в Минздраве РФ.