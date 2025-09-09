Российские ученые разработали способ снижения побочных эффектов лекарств

Метод заключается во введении дополнительных функциональных групп в молекулы гормонов, что расширяет спектр их биологической активности. Это даёт возможность создавать производные стероидов с заданными свойствами, важными для разработки новых лекарств. Среди преимуществ технологии — точное воздействие на определённые участки молекулы и упрощённая схема синтеза.

Разработка ведётся в рамках программы «Приоритет 2030» совместно с индустриальным партнёром вуза — Тульской фармацевтической фабрикой. Учёные участвуют в создании субстанций для стратегически важных лекарственных средств и их регистрации в Минздраве РФ.