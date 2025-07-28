Российские ученые разработали сверхпластичный бетон для сложных конструкций

Проблема текучести бетона особенно актуальна при строительстве мостов, высотных зданий и тонкостенных конструкций. Обычные смеси часто образуют пустоты и трещины в плотно армированных формах. Ученые нашли решение, используя специальные добавки на основе органических смол.

Наилучшие результаты показала сульфированная меламиноформальдегидная смола. Исследователи определили оптимальные параметры состава: длину макромолекул до 5000 единиц и концентрацию до 10% от массы смеси. Это позволило точно контролировать текучесть бетона.

Новая технология работает на молекулярном уровне, уменьшая взаимодействие между частицами цемента и воды. Как поясняют разработчики, это снижает риск образования трещин и улучшает водоотталкивающие свойства конструкций.