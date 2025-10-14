В России
Опубликовано 14 октября 2025, 23:52
1 мин.

Российские ученые разработали технологию биоразлагаемых стентов

Импланты для сосудов будут растворяться в организме
В пресс-службе Пермского национального исследовательского политехнического университета (ПНИПУ) сообщили, что ученые вуза совместно с коллегами из Казанского федерального университета, университета «Сириус» и британского Университета Лафборо разработали технологию производства биоразлагаемых коронарных стентов. Новые импланты предназначены для временного восстановления проходимости сосудов у детей с пороками сердца.
Российские ученые разработали технологию биоразлагаемых стентов

© Ferra.ru

Разработка выполнена из поли-л-молочной кислоты с использованием методов 3D-печати. Это позволяет создавать конструкции с индивидуальными параметрами для разных клинических случаев. В отличие от металлических аналогов, такие стенты не требуют хирургического извлечения после выполнения своей функции, отметили в пресс-службе.

Исследователи провели серию испытаний, определив оптимальные параметры печати и механические свойства материала. Компьютерное моделирование продемонстрировало равномерное раскрытие стента в артерии без чрезмерной нагрузки на стенки сосуда.

Технология включает три этапа: проектирование конструкции, компьютерное прогнозирование поведения в кровеносном сосуде и аддитивное производство. Такой подход позволяет создавать рациональные решения для конкретных медицинских случаев.

Источник:ТАСС
Автор:Ингела Воробьева
Теги:
#В России
,
#Россия
,
#наука