Российские ученые разработали технологию производства керамики для протезов

Специалистам удалось получить субмикронный порошок на основе оксида алюминия и диоксида циркония с контролируемыми свойствами. Опытные образцы по характеристикам не уступают продукции японских, швейцарских и немецких производителей. Керамические импланты обладают высокой износостойкостью и могут служить до 20 лет — дольше металлических аналогов.

Проект реализуется при поддержке Фонда НТИ. Сейчас идет процесс патентования технологии, а разработчики ищут промышленных партнеров для внедрения производства. Это поможет снизить зависимость российской медицины от импортных компонентов для протезирования.

В отличие от зарубежных аналогов, новая технология позволяет точно задавать механические свойства материала, что важно для изготовления долговечных имплантов.