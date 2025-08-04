В России
Опубликовано 04 августа 2025, 12:34
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Российские ученые разработали технологию производства керамики для протезов

Новая разработка
Ученые Новосибирского государственного университета (НГУ) создали технологию производства медицинской керамики из отечественного сырья. Разработка позволит выпускать высококачественные компоненты для эндопротезов тазобедренных и коленных суставов, которые сейчас закупают за рубежом.
Российские ученые разработали технологию производства керамики для протезов

© Ferra.ru

Специалистам удалось получить субмикронный порошок на основе оксида алюминия и диоксида циркония с контролируемыми свойствами. Опытные образцы по характеристикам не уступают продукции японских, швейцарских и немецких производителей. Керамические импланты обладают высокой износостойкостью и могут служить до 20 лет — дольше металлических аналогов.

Проект реализуется при поддержке Фонда НТИ. Сейчас идет процесс патентования технологии, а разработчики ищут промышленных партнеров для внедрения производства. Это поможет снизить зависимость российской медицины от импортных компонентов для протезирования.

В отличие от зарубежных аналогов, новая технология позволяет точно задавать механические свойства материала, что важно для изготовления долговечных имплантов.

Источник:ТАСС
Автор:Ингела Воробьева
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