В России
Опубликовано 05 ноября 2025, 17:58
1 мин.

Российские ученые разработали технологию укрепления дамб

Метод уже запатентован и испытан
Специалисты Южно-Уральского государственного университета представили технологию, которая позволяет значительно укреплять грунт при строительстве и ремонте дамб, плотин и других гидротехнических сооружений. Метод уплотняет почву на глубину от 3 метров и более, тогда как современные виброкатки воздействуют преимущественно на слой до 1,2 метра.
Устройство устанавливается на стрелу экскаватора и при работе расклинивает и уплотняет грунт во всех направлениях. В образовавшуюся полость затем заливают бетон или засыпают щебень, что формирует жесткий каркас. В результате прочность основы становится равномерной по всей высоте сечения, что позволяет выдерживать значительно большие нагрузки.

Разработка подходит как для укрепления существующих гидротехнических объектов, так и для строительства новых. Устройство может использоваться как навесное оборудование на различной строительной технике и не требует дополнительной прокладки коммуникаций.

Источник:ТАСС
Автор:Ингела Воробьева
