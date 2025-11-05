Российские ученые разработали технологию укрепления дамб

Устройство устанавливается на стрелу экскаватора и при работе расклинивает и уплотняет грунт во всех направлениях. В образовавшуюся полость затем заливают бетон или засыпают щебень, что формирует жесткий каркас. В результате прочность основы становится равномерной по всей высоте сечения, что позволяет выдерживать значительно большие нагрузки.

Разработка подходит как для укрепления существующих гидротехнических объектов, так и для строительства новых. Устройство может использоваться как навесное оборудование на различной строительной технике и не требует дополнительной прокладки коммуникаций.