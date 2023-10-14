Российские ученые разработали «умную» краску для очистки воздуха

Российские ученые разработали «умную» краску для очистки воздухаОна может поглощать микрочастицы свинца
Ученые из Южно-Уральского государственного университета представили инновационную "умную" краску, способную поглощать вредные вещества, такие как свинец и мышьяк, из воздуха.
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Это пористое покрытие создается на основе микроскопических "шариков" оксида титана, смешанных с силикатом калия или калиевым жидким стеклом. Эта краска может "поглощать" мелкую промышленную пыль и частицы опасных тяжелых металлов, которые часто находятся в воздухе индустриальных городов.
На основе этого открытия мы предложили состав силикатной фасадной краски и подали заявку в Роспатент. Сотрудники ЮУрГУ первые, кто предложил состав краски именно с функцией очистки воздуха от ультрамелких частиц.
Краску достаточно периодически промывать водой, после чего она восстанавливает свои свойства. Это открывает двери для множества применений, начиная с покраски зданий и заканчивая дорожной разметкой.
За основу разработки взяли природу, а именно листья растений, которые используют микроскопические устьица для поглощения частиц уличной пыли.
Эта краска безопасна для окружающей среды и может использоваться для покрытия стен домов, промышленных помещений, бордюров и даже для рисования дорожной разметки.