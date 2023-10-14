Российские ученые разработали «умную» краску для очистки воздуха

Краску достаточно периодически промывать водой, после чего она восстанавливает свои свойства. Это открывает двери для множества применений, начиная с покраски зданий и заканчивая дорожной разметкой.

За основу разработки взяли природу, а именно листья растений, которые используют микроскопические устьица для поглощения частиц уличной пыли.

Эта краска безопасна для окружающей среды и может использоваться для покрытия стен домов, промышленных помещений, бордюров и даже для рисования дорожной разметки.